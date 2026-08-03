Сбитый поездом 14-летний школьник остается в тяжелом состоянии

Только на прошлой неделе в пресс-службе Приволжской железной дороги рассказали о четырех авариях на переездах, случившихся на юге страны за первое полугодие. В Волгоградской области за первые шесть месяцев 2026-го было зарегистрировано лишь одно ДТП. Виновниками всех столкновений назвали автомобилистов, нарушивших правила при пересечении железнодорожных путей.