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Три человека погибли при падении обломков дронов в Геленджике

В Геленджике из-за падения обломков дронов, по предварительным данным, погибли три человека, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — цитирует сообщение главы Кубани оперштаб Краснодарского края.

Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты. На местах падения обломков украинских дронов работают представители оперативных и специальных служб.

Он добавил, что поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале заявил о ночной атаке на полуостров. Он сообщил о жертвах: погибли трое мирных жителей, еще два человека ранены.

В ночь на 3 августа российские регионы атаковали более сотни беспилотников. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили над территорией страны 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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