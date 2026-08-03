Три человека погибли при падении обломков дронов в Геленджике

«В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — цитирует сообщение главы Кубани оперштаб Краснодарского края.
Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты. На местах падения обломков украинских дронов работают представители оперативных и специальных служб.
Он добавил, что поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
3 августа глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале заявил о ночной атаке на полуостров. Он сообщил о жертвах: погибли трое мирных жителей, еще два человека ранены.
В ночь на 3 августа российские регионы атаковали более сотни беспилотников. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили над территорией страны 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.