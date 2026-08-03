Появились подробности спасения двух нижегородцев из Волги

Появились подробности спасения нижегородцев из Волги. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, что накануне в службу 112 поступил тревожный сигнал: в акватории Волги девушка звала на помощь. На место оперативно прибыли специалисты аварийно‑спасательного отряда Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Очевидцы рассказали, что девушку унесло от пляжа сильным течением. Один из свидетелей попытался самостоятельно прийти на выручку, но справиться с ситуацией не смог. Тогда к спасению подключились профессионалы: они извлекли из воды и девушку, и пытавшегося ей помочь молодого человека, а затем на катере доставили обоих на берег. Впоследствии пострадавшие от медицинской помощи отказались.
В Управлении ГОЧС поблагодарили спасателей за слаженные и оперативные действия — благодаря им удалось избежать трагедии и сохранить две жизни.
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