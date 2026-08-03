Появились подробности спасения двух нижегородцев из Волги

Очевидцы рассказали, что девушку унесло от пляжа сильным течением. Один из свидетелей попытался самостоятельно прийти на выручку, но справиться с ситуацией не смог. Тогда к спасению подключились профессионалы: они извлекли из воды и девушку, и пытавшегося ей помочь молодого человека, а затем на катере доставили обоих на берег. Впоследствии пострадавшие от медицинской помощи отказались.