В МВД перечислили данные, которые смертельно опасно публиковать в соцсетях

Волгоградцам, как и всем россиянам не стоит публиковать в социальных сетях подробную информацию о себе, своей семье и повседневной жизни. С соответствующими рекомендациями выступили эксперты МВД России.
Полицейские уверены: не следует раскрывать в открытом доступе места учебы и работы, а также адрес проживания. Помимо этого, рекомендуется держать в секрете сведения о родных, не делиться своими взглядами в чатах и публичных источниках и игнорировать любые вопросы личного характера от неизвестных лиц.
Излишняя откровенность опасна из-за вербовщиков, которые выстраивают подробный портрет потенциальной жертвы на основе данных из аккаунта. Полицейские советуют всегда проверять профиль собеседника, дату и место его регистрации, не отвечать незнакомцам, заносить подозрительные контакты в «черный список» и отправлять жалобы модераторам.
Правила цифровой гигиены актуальны для каждого пользователя сети независимо от региона проживания. Пранее сообщалось о задержании юношей за вымогательство у подростка.