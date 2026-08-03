В МВД перечислили данные, которые смертельно опасно публиковать в соцсетях

Полицейские уверены: не следует раскрывать в открытом доступе места учебы и работы, а также адрес проживания. Помимо этого, рекомендуется держать в секрете сведения о родных, не делиться своими взглядами в чатах и публичных источниках и игнорировать любые вопросы личного характера от неизвестных лиц.