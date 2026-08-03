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Воронежец украл рюкзак у спящего курянина

За этот проступок фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В конце прошлого месяца 61-летний житель Россошанского района увидел на улице в селе Растыкайловка уснувшего 47-летнего жителя Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Рядом с курянином лежал рюкзак с деньгами, телефоном и документами. Пока никто не видел, мужчина забрал чужие вещи и скрылся.

Полицейские изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Это позволило быстро установить личность вора. Им оказался пенсионер, ранее не имевший проблем с законом. Вскоре его задержали. В отделе полиции задержанный во всем признался. Он рассказал, что хотел продать украденное, а деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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