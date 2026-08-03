Воронежец украл рюкзак у спящего курянина

Полицейские изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Это позволило быстро установить личность вора. Им оказался пенсионер, ранее не имевший проблем с законом. Вскоре его задержали. В отделе полиции задержанный во всем признался. Он рассказал, что хотел продать украденное, а деньги потратить на личные нужды.