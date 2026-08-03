Спасатели подняли из Енисея и Чулыма два тела и призвали жителей к осторожности

Еще один трагический случай произошел 2 августа на Енисее в районе поселка Южаково Енисейского округа. Спасатели выезжали на поиски 40-летнего мужчины, который во время отдыха скрылся под водой. Больше его никто не видел. Водолазы совершили один спуск под воду, обследовали 500 квадратных метров акватории вручную, а еще шесть тысяч квадратных метров изучили с помощью эхолота. В итоге удалось обнаружить тело утонувшего мужчины. Его также передали полицейским.