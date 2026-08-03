Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи выгорело 250 квадратных метров сухой травы

Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории по улице Рыбакова.

Источник: МЧС РФ

В Керчи произошло возгорание сухой травы на открытой территории по улице Рыбакова. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило в МЧС ночью, после чего к месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие на место возгорания спасатели выяснили, что загорелась сухая растительность. Из-за жары и ветра огонь быстро распространялся, но его удалось остановить. Пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.

Узнать больше по теме
Керчь: один из древнейших городов мира на берегу двух морей
Керчь — один из старейших городов не только России, но и всего мира. Сегодня населенный пункт считается восточными воротами Крыма: он известен богатым археологическим наследием, памятниками античной эпохи и Крымским мостом, который соединил полуостров с материковой частью России. Собрали в материале главное.
Читать дальше