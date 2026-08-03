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Нижегородскому подростку ампутировали ногу после ДТП

С начала лета более 400 подростков получили травмы.

Два 16-летних нижегородца находятся в тяжелом состоянии в Борской ЦРБ после аварии на питбайке. Одному из подростков пришлось ампутировать ногу, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

«Когда мы разговаривали с родителями одного из подростков, выяснилось, что мама даже не знала, что ее ребенок сел пассажиром на питбайк и поехал с другом кататься, несмотря на позднее время», — сообщила главный врач ММЦ «Волгоречье» Елена Гребенкина.

С начала лета фиксируется всплеск обращений по поводу детского травматизма. Медицинская помощь потребовалась уже более чем 400 подросткам.

«Это колоссальная цифра, она больше показателей прошлого года на 10%», — отметила Гребенкина.

Напомним, что ГИБДД просит родителей контролировать поездки подростков на питбайках.