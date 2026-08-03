Нижегородскому подростку ампутировали ногу после ДТП

«Когда мы разговаривали с родителями одного из подростков, выяснилось, что мама даже не знала, что ее ребенок сел пассажиром на питбайк и поехал с другом кататься, несмотря на позднее время», — сообщила главный врач ММЦ «Волгоречье» Елена Гребенкина.