В Миассе пенсионерка перевела мошенникам 1,2 млн под предлогом замены домофона

В Миассе устанавливаются обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 79-летняя местная жительница, — женщина потеряла 1,2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Сообщается, что афера началась с получения пенсионеркой сообщения в мессенджере. Неизвестная дама представилась сотрудницей управляющей компании и под предлогом срочной замены домофона убедила пожилую горожанку сообщить код, поступивший в СМС-сообщении.
Сразу после этого пенсионерке позвонил «сотрудник службы финансового мониторинга», сообщил бабушке, будто злоумышленники взломали ее личнчый кабинет на «Госуслугах» и попытались списать деньги со счетов. Для оказания максимального психологического давления аферист обвинил женщину в пособничестве терроризму и пригрозил привлечением к уголовной ответственности за государственную измену.
«Доказать свою невиновность пенсионерка могла только одним способом: строго следовать инструкциям своего собеседника. Находясь под влиянием обмана и страха, потерпевшая перевела на указанные мошенниками счета свои сбережения в размере 1,2 млн», — рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полиция напоминает гражданам: сотрудники госучреждений, правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС-сообщений и не требуют перевода денежных средств на сторонние счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с официальными представителями организаций по номерам, указанным на их официальных сайтах.