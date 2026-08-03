В Миассе пенсионерка перевела мошенникам 1,2 млн под предлогом замены домофона

Полиция напоминает гражданам: сотрудники госучреждений, правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС-сообщений и не требуют перевода денежных средств на сторонние счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с официальными представителями организаций по номерам, указанным на их официальных сайтах.