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В Южноуральске сын вытолкнул отца с четвёртого этажа во время ссоры

По версии следствия, мужчины распивали спиртное, между ними началась перепалка.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

В Южноуральске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвёртого этажа 64-летнего отца. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 1 августа в квартире на улице Мира. По версии следствия, мужчины распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры сын вытолкнул отца из окна. Пожилой мужчина упал с высоты, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. После случившегося фигурант попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками МО МВД России «Южноуральский». В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.