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В Петербурге задержали девушек, распыливших перцовый газ в бабушку и внучку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух девушек, которые распылили перцовый баллончик в бабушку с внучкой после замечания в их адрес, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, конфликт произошел в воскресенье вечером в одном из садоводств в поселке Белоостров в Курортном районе Петербурга.

«Предварительно установлено, что две девушки в возрасте 23 и 24 лет шумели возле участка. После замечания со стороны местной жительницы они распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, ее ровесника и 8-летней внучки», — рассказали в ГУМВД.

Девушки доставлены в отдел полиции и помещены в специальное помещение для содержания задержанных.

Пока они получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.