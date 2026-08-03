В Петербурге задержали девушек, распыливших перцовый газ в бабушку и внучку

Согласно релизу ведомства, конфликт произошел в воскресенье вечером в одном из садоводств в поселке Белоостров в Курортном районе Петербурга.
«Предварительно установлено, что две девушки в возрасте 23 и 24 лет шумели возле участка. После замечания со стороны местной жительницы они распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, ее ровесника и 8-летней внучки», — рассказали в ГУМВД.
Девушки доставлены в отдел полиции и помещены в специальное помещение для содержания задержанных.
Пока они получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.