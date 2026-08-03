В Петербурге в двух подростков выстрелили из сигнальной ракетницы

Согласно релизу ведомства, в воскресенье около 18.00 мск на улице Вавиловых произошел конфликт между двумя подростками и группой молодых людей.
«По предварительным данным, один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись», — рассказали в ГУМВД.
На месте происшествия правоохранители обнаружили обоих подростков. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медпомощи отпустили лечиться дома.
В настоящее время полицейские ищут сбежавших участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.