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В Петербурге в двух подростков выстрелили из сигнальной ракетницы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет молодых людей, которые стреляли в подростков, предположительно, из сигнальной ракетницы, а также применили перцовый газ, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, в воскресенье около 18.00 мск на улице Вавиловых произошел конфликт между двумя подростками и группой молодых людей.

«По предварительным данным, один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись», — рассказали в ГУМВД.

На месте происшествия правоохранители обнаружили обоих подростков. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медпомощи отпустили лечиться дома.

В настоящее время полицейские ищут сбежавших участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.