В Кусинском округе ликвидируют последствия разгула стихии

Стихия повредила и дорожную инфраструктуру. Движение по мосту через реку Кусу в микрорайоне города сейчас закрыто, объезд — через центр. Мост к поселку Октябрьскому уже открыли, но парапеты требуют ремонта. На 13‑м километре дороги Куса — Магнитка размыты опоры моста, объезд организован через Златоуст. На трассе Куса — Нязепетровск размыты обочины, проезд в сторону Нязепетровска — через села Движенец и Злоказово. В Кусе остаются подтопленными три участка у реки Сарайки, а мост в микрорайоне Барочная перекрыли в целях безопасности. Власти проведут подворовый обход, чтобы жители были готовы к любым переменам.