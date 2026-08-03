В Кусинском округе ликвидируют последствия разгула стихии

В Кусинском округе с 31 июля действует режим повышенной готовности — здесь продолжают ликвидировать последствия мощных дождей. Глава округа Юрий Лысяков сообщил, что работает штаб, на месте помогают сотрудники МЧС. Сильнее всего пострадала Магнитка, где вода из реки подтопила 54 приусадебных участка. Для людей открыли пункт временного размещения в Магнитской школе, большинство эвакуированных разместились у родственников. Проезд и проход в старую часть поселка обеспечен через мост на улице Речной, для медиков организовали специальный доступ. Водоснабжение, которое временно отключали из-за перелива колодцев, сегодня полностью восстановили.
Стихия повредила и дорожную инфраструктуру. Движение по мосту через реку Кусу в микрорайоне города сейчас закрыто, объезд — через центр. Мост к поселку Октябрьскому уже открыли, но парапеты требуют ремонта. На 13‑м километре дороги Куса — Магнитка размыты опоры моста, объезд организован через Златоуст. На трассе Куса — Нязепетровск размыты обочины, проезд в сторону Нязепетровска — через села Движенец и Злоказово. В Кусе остаются подтопленными три участка у реки Сарайки, а мост в микрорайоне Барочная перекрыли в целях безопасности. Власти проведут подворовый обход, чтобы жители были готовы к любым переменам.
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в селах Аршинка и Вознесенка, куда доставили генераторы после повреждения опоры ЛЭП. На городской плотине в Кусе сброс воды регулируют так, чтобы избежать критических значений и не допустить подтопления прибрежных улиц.
Причина бедствия — аномальные дожди. За выходные и ночь понедельника в Верхнем Уфалее и Карабаше выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске — 67% от нее.
«Аномальные дожди, из-за которых поднимается уровень водоемов и образуются подтопления, наблюдаются также и в соседних Курганской, Свердловской областях. В Екатеринбурге только в первый день августа выпало больше 40% месячной нормы осадков», — сообщили в Минэкологии региона.
Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и призывают жителей быть осторожными у воды и в случае угрозы звонить 112.
Напомним, ситуация с критичным уровнем воды в Киалимском водохранилище нормализовалась.