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В Геленджике опровергли информацию о сборе медсредств, воды и одноразовой посуды

В администрации города-курорта сообщили, что распространяемые в соцсетях сведения — фейк.

Источник: Комсомольская правда

«В больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика все необходимое в наличии. На месте находится главный врач Сергей Евгеньевич Ермаков», — сообщили в администрации города.

Напомним, в Архипо-Осиповке при атаке БПЛА погибли три человека. Еще 13 человек, в том числе дети, пострадали.

На месте происшествия развернут оперативный штаб.

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