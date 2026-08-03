В Геленджике опровергли информацию о сборе медсредств, воды и одноразовой посуды

«В больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика все необходимое в наличии. На месте находится главный врач Сергей Евгеньевич Ермаков», — сообщили в администрации города.
Напомним, в Архипо-Осиповке при атаке БПЛА погибли три человека. Еще 13 человек, в том числе дети, пострадали.
На месте происшествия развернут оперативный штаб.
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