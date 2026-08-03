Животновод погиб из-за удара молнии в Уренском округе

В деревне Содомово Уренского муниципального округа Нижегородской области произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Как проинформировали в Государственной инспекции труда, трагедия случилась 30 июля примерно в 13:00.
Жертвой стал 62‑летний животновод ООО «Нива»: мужчина занимался пастьбой колхозного стада неподалёку от сенажной ямы, когда в него попала молния. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.
Сейчас профильные специалисты выясняют все детали и причины случившегося. По факту происшествия открыто расследование — его результаты должны помочь установить обстоятельства трагедии.
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