Животновод погиб из-за удара молнии в Уренском округе

Жертвой стал 62‑летний животновод ООО «Нива»: мужчина занимался пастьбой колхозного стада неподалёку от сенажной ямы, когда в него попала молния. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.