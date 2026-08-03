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Иностранку выдворят из Нижегородской области из-за коврика с триколором

Для женщины за счёт средств миграционного фонда уже приобретён авиабилет — её возвращение на родину запланировано на 6 августа.

В Нижегородской области правоохранители выявили факт неуважительного обращения с государственным символом России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства миграции Узбекистана.

В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили коврик, выполненный в цветах российского триколора. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации.

Как уточнили в пресс‑службе Агентства миграции Узбекистана, для женщины за счёт средств миграционного фонда уже приобретён авиабилет — её возвращение на родину запланировано на 6 августа.

Агентство миграции совместно с Генконсульством Узбекистана в Казани и российскими профильными ведомствами продолжает выяснять все детали инцидента. Дипломаты поддерживают контакт с гражданкой и оказывают ей консульско‑правовую поддержку.

Ранее нижегородские правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции.