Иностранку выдворят из Нижегородской области из-за коврика с триколором

В Нижегородской области правоохранители выявили факт неуважительного обращения с государственным символом России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства миграции Узбекистана.
В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили коврик, выполненный в цветах российского триколора. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации.
Как уточнили в пресс‑службе Агентства миграции Узбекистана, для женщины за счёт средств миграционного фонда уже приобретён авиабилет — её возвращение на родину запланировано на 6 августа.
Агентство миграции совместно с Генконсульством Узбекистана в Казани и российскими профильными ведомствами продолжает выяснять все детали инцидента. Дипломаты поддерживают контакт с гражданкой и оказывают ей консульско‑правовую поддержку.
Ранее нижегородские правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции.