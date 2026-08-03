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В Прикамье женщине, убившей пенсионерку из-за 600 рублей, вынесли приговор

Преступление было совершенно в 2007 году.

Приговор женщине, которая убила пенсионерку из-за 600 рублей, вынесли в Пермском крае, сообщает региональный следственный комитет.

Речь о преступлении, совершённом ещё в 2007 году. На тот момент 19-летняя девушка под благовидным предлогом пришла в квартиру к 68-летней пенсионерки и нанесла ей не менее 20 ударов ножом. После она забрала из кошелька 600 рублей, которые потратила на наркотики. Раскрыть преступление удалось лишь весной 2026 года следователям-криминалистам.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Чайковский суд признал женщину виновной в убийстве, сопряжённым с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

«Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.