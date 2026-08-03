В Прикамье женщине, убившей пенсионерку из-за 600 рублей, вынесли приговор

Речь о преступлении, совершённом ещё в 2007 году. На тот момент 19-летняя девушка под благовидным предлогом пришла в квартиру к 68-летней пенсионерки и нанесла ей не менее 20 ударов ножом. После она забрала из кошелька 600 рублей, которые потратила на наркотики. Раскрыть преступление удалось лишь весной 2026 года следователям-криминалистам.