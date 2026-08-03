В Красноярске годовалая девочка с температурой 39,3 ждала помощи врачей два часа

После того как медики поставили диагноз ОРВИ и решили госпитализировать девочку в инфекционный стационар на улице Тельмана, выяснилось, что транспортировку пациентки не организовали. Родителям пришлось везти дочку самим, без присмотра медиков, а это было дополнительным риском при ее состоянии.