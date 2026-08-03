Водитель, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места на Бору, выслушал приговор

ДТП произошло 21 декабря 2025 года. Мужчина в алкогольном опьянении без водительского удостоверения двигался на автомобиле по проезжей части дороги «п. Шпалозавода — Филипповское» в Борском округе. На скользкой дороге водитель превысил скорость, из-за чего транспорт занесло: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир, который не был пристегнут на переднем сидении, умер.