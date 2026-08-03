Водитель, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места на Бору, выслушал приговор

Борский городской суд вынес приговор водителю, который скрылся после смертельного ДТП, сообщается в канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.
ДТП произошло 21 декабря 2025 года. Мужчина в алкогольном опьянении без водительского удостоверения двигался на автомобиле по проезжей части дороги «п. Шпалозавода — Филипповское» в Борском округе. На скользкой дороге водитель превысил скорость, из-за чего транспорт занесло: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир, который не был пристегнут на переднем сидении, умер.
«Сам водитель, оставив автомобиль с погибшим, скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.
Приговором суда молодой человек признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчине на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
«В счет возмещения морального вреда, расходов на погребение и юридических услуг с виновного лица в пользу родственников погибшего взыскано более 1 700 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — добавили в пресс-службе.
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