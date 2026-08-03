Пять жителей Нижнего Тагила попали в список террористов и экстремистов

С начала 2026 года пять жителей Нижнего Тагила пополнили реестр террористов и экстремистов. По данным Росфинмониторинга, эти люди подозреваются в незаконной деятельности, сообщает Тагил. Лайф.
В список попали: 40-летний Артем Вахонин*, 73-летняя Ольга Лазебная*, 25-летняя Анастасия Новоселова*, 18-летний Артем Гуков*, 63-летний Анатолий Никитин*.
Как сообщает издание «Между строк», на Вахонина* возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и его пропаганду в Интернете.
* признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами.