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Взрыв газа во время подготовки к свадьбе. Что известно о ЧП в КЧР

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 1 августа во время подготовки к свадьбе в частном доме произошел взрыв газа. Пострадали 10 человек.

Источник: РИА "Новости"

Одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел 1 августа в частном доме в Усть-Джегуте.

ЧП случилось во время подготовки к свадьбе.

На месте были задействованы сотрудники экстренных служб — 20 человек, 8 единиц техники.

Пострадали 10 человек, предварительно, торжество не отменили, сообщали ТАСС в оперативных службах района.

Пострадавшие

При взрыве пострадали 10 человек, сообщал глава республики Рашид Темрезов.

По данным ГУ МЧС по региону, 7 из 10 пострадавших доставили в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

3 августа стало известно, что ночью одна из женщин умерла в реанимации.

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Темрезов.

Проводятся телемедицинские консультации с федеральными профильными учреждениями здравоохранения.

По поручению Темрезова министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева лично контролирует ситуацию.

Расследование

Администрация Усть-Джегутинского района, все профильные министерства правительства республики находятся в контакте с семьями пострадавших, заявил Темрезов.

Прокуратура республики и СУ СК по региону организовали проверку.

Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

Темрезов поручил усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования.

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