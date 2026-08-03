Взрыв газа во время подготовки к свадьбе. Что известно о ЧП в КЧР

Одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел 1 августа в частном доме в Усть-Джегуте.
ЧП случилось во время подготовки к свадьбе.
На месте были задействованы сотрудники экстренных служб — 20 человек, 8 единиц техники.
Пострадали 10 человек, предварительно, торжество не отменили, сообщали ТАСС в оперативных службах района.
Пострадавшие
При взрыве пострадали 10 человек, сообщал глава республики Рашид Темрезов.
По данным ГУ МЧС по региону, 7 из 10 пострадавших доставили в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.
3 августа стало известно, что ночью одна из женщин умерла в реанимации.
Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Темрезов.
Проводятся телемедицинские консультации с федеральными профильными учреждениями здравоохранения.
По поручению Темрезова министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева лично контролирует ситуацию.
Расследование
Администрация Усть-Джегутинского района, все профильные министерства правительства республики находятся в контакте с семьями пострадавших, заявил Темрезов.
Прокуратура республики и СУ СК по региону организовали проверку.
Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.
Темрезов поручил усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования.