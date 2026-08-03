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Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под поезд в Луге

Пострадавший попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину сбила электричка в Лужском районе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На перегоне «Луга-1 — Серебрянка» мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил человека на путях, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

Пострадавшим оказался 34-летний житель Камчатского края. Мужчину госпитализировали. Задержек в движении поездов не было.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Транспортная полиция напоминает, что переход железнодорожных путей в неположенных местах смертельно опасен. Сотрудники транспортной полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах и переходить пути только в специально оборудованных местах.

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