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Участника украинского националистического батальона осудили в Ростове

Стрелок националистического батальона получил в Ростове 22 года лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону осудили 33-летнего стрелка одного украинского националистического батальона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года экстремист прошел обучение для дальнейшей террористической деятельности в России. В январе 2026 года вблизи села Предтечино в ДНР мужчину взяли в плен военнослужащие Вооруженных Сил России.

Позже дело рассмотрели в Южном окружном военном суде. Задержанного признали виновным по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ).

Подсудимого приговорили к 22 годам лишения свободы. Три года из назначенного срока он должен провести в тюрьме, 19 лет — в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

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