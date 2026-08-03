Мобильные офисы ФНС откроются в четырех районах

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы жителей о налогах на доходы физлиц, а также объяснят процедуру оплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ. Жителям Волгоградской области также расскажут о получении налоговых вычетов и льгот, налоге на профессиональный доход.