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Информацию с призывами сдавать кровь в больнице Архипо-Осиповки опровергли

Мэрия Геленджика: Запасы донорской крови в больнице Архипо-Осиповки достаточные.

Источник: Комсомольская правда

Информацию с призывами сдавать кровь в больнице Архипо-Осиповки опровергли. Ранее сведения начали распространять в соцсетях.

«По информации главного врача городской больницы Сергея Ермакова, запасы донорской крови в учреждении здравоохранения достаточные. Ситуация стабильная, все потребности обеспечены», — сообщили в мэрии Геленджика.

Напомним, в Архипо-Осиповке при атаке БПЛА погибли три человека. Еще 13 человек, в том числе дети, пострадали.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Развернут оперативный штаб.

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