Информацию с призывами сдавать кровь в больнице Архипо-Осиповки опровергли. Ранее сведения начали распространять в соцсетях.
«По информации главного врача городской больницы Сергея Ермакова, запасы донорской крови в учреждении здравоохранения достаточные. Ситуация стабильная, все потребности обеспечены», — сообщили в мэрии Геленджика.
Напомним, в Архипо-Осиповке при атаке БПЛА погибли три человека. Еще 13 человек, в том числе дети, пострадали.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Развернут оперативный штаб.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше