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ОМОН задержал белоруску из-за находки в ее сумке

В Минске ОМОН задержал женщину после находки в ее сумке.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал белоруску из-за находки в ее сумке. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД при силовой поддержке ОМОН ГУВД за незаконный оборот наркотиков была задержана 28-летняя жительница Минской области.

Как удалось установить, белоруска через соцсеть нашла подработку, где обещали высокий заработок. Обсудив все условия с работодателем, она согласилась принимать участие в преступной деятельности.

Девушка отказалась фасовать запрещенные вещества в доме, так как проживала с родственниками. Получив партию, фигурантка сразу же стала прятать закладки в лесу по координатам, которые ей сообщили.

Белоруска успела разложить восемь закладок из 50, после этого ее задержали. В сумке фигурантки и в тайниках милиция нашла и изъяла не менее 100 граммов опасного вещества.

В отношении женщины заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Тем временем гость заведения заявил на бармена, который вернул ему вещи.

Ранее минчанин заплатил почти 10 000 рублей после одной поездки в такси.

А еще в Дятлово УКС перепутал нумерацию и заселил женщину не в ту квартиру, а когда она обустроилась, у нее потребовали поменяться жильем с соседом: «Сказали, что поменять документы невозможно».