ОМОН задержал белоруску из-за находки в ее сумке. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД при силовой поддержке ОМОН ГУВД за незаконный оборот наркотиков была задержана 28-летняя жительница Минской области.
Как удалось установить, белоруска через соцсеть нашла подработку, где обещали высокий заработок. Обсудив все условия с работодателем, она согласилась принимать участие в преступной деятельности.
Девушка отказалась фасовать запрещенные вещества в доме, так как проживала с родственниками. Получив партию, фигурантка сразу же стала прятать закладки в лесу по координатам, которые ей сообщили.
Белоруска успела разложить восемь закладок из 50, после этого ее задержали. В сумке фигурантки и в тайниках милиция нашла и изъяла не менее 100 граммов опасного вещества.
В отношении женщины заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Тем временем гость заведения заявил на бармена, который вернул ему вещи.
Ранее минчанин заплатил почти 10 000 рублей после одной поездки в такси.
А еще в Дятлово УКС перепутал нумерацию и заселил женщину не в ту квартиру, а когда она обустроилась, у нее потребовали поменяться жильем с соседом: «Сказали, что поменять документы невозможно».