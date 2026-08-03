Житель Самарской области убил человека, который ранее дал против него показания

Стороной обвинения доказано, что подсудимый решил отомстить человеку, который ранее дал против него показания о совершении в 2007 году разбойного нападения, в результате чего он был осужден приговором суда. Реализуя задуманное, в качестве пособника он вовлек в совершение преступления своего приятеля, приобрел пистолет, подготовил яму для захоронения и, прибыв на полевой стан, расположенный в селе Владимировка Елховского района, злоумышленник выстрелил несколько раз в мужчину, после чего поместил его в фургон автомобиля и еще произвел выстрелы. Затем на угнанной машине совместно с подельником они доставили пострадавшего к яме, где подсудимый заставил жертву лечь в яму и предложил выбрать способ смерти, после чего выстрелил 9 раз в голову, шею и грудь.