В Челябинске оставили в силе приговор двум мужчинам за незаконный оборот золота на 325 млн

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор по уголовному делу о незаконном обороте около 43 кг драгоценных металлов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор жителю Челябинской и жителю Свердловской областей за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов.
В суде установлено, что фигуранты с января 2021 по июль 2024 года, не имея лицензии, незаконно добыли драгоценные металлы: самородки, частицы и сыпучий материал, содержащий химически чистое золото и серебро. Позже из них изготовили 138 слитков золота и серебра массой свыше 14 кг.
Всего из незаконного оборота были изъяты драгоценные металлы массой около 43 кг, общая стоимость которых составила почти 325 млн рублей. Использовавшееся для добычи оборудование, металлоискатели, автомобиль и все изъятые драгоценные металлы обращены в доход государства.
Фигуранты вину не признали. «Они сообщили, что добычей драгметаллов не занимались, а клад с золотом нашли в заброшенном колодце. В кассационных жалобах осужденные и адвокат оспаривали доказанность вины и просили отменить судебные решения», — рассказали в прокуратуре региона.
Однако с учетом позиции прокурора кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов и оставил приговор без изменений.