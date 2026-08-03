В Челябинске оставили в силе приговор двум мужчинам за незаконный оборот золота на 325 млн

В суде установлено, что фигуранты с января 2021 по июль 2024 года, не имея лицензии, незаконно добыли драгоценные металлы: самородки, частицы и сыпучий материал, содержащий химически чистое золото и серебро. Позже из них изготовили 138 слитков золота и серебра массой свыше 14 кг.