В Красноярском крае мошенницы оформили кредит на бойца СВО почти на миллион

Пока военный из Красноярского края находился на передовой в зоне специальной военной операции, его знакомая решила нажиться на его имени. Женщина предложила своей дочери-старшекласснице оформить на его имя кредит. Аферистки воспользовались оставленными мужчиной паспортом и мобильников в то время, как он был в гостях у этой семьи.