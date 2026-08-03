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Ударила ножом в шею: в Волгограде девушка под кайфом едва не убила случайную прохожую

В Волгограде девушка под кайфом едва не убила случайную прохожую.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские следователи рассказали подробности нападения наркоманки на случайную прохожую в Красноармейском районе. Девушка под кайфом уже не раз шокировала местных жителей, устраивая публичный стриптиз и дикие выходки. Днем 1 августа она вновь появилась во дворе в неадекватном состоянии и с ножом, которым ударила в шею незнакомую женщину. На волгоградку завели уголовное дело, ее подозревают в покушении на убийство, сообщили в Следкоме.

По версии следствия, девушка в наркотическом опьянении подошла во дворе к ранее незнакомой ей женщине. На фоне внезапно возникшей агрессии ударила ее ножом в шею и ушла. Скорую пострадавшей вызвали очевидцы. Женщину удалось спасти. Нападавшую задержали по горячим следам. В суд направили ходатайство о заключении под стражу. Девушке грозит от 6 до 15 лет колонии.

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