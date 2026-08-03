Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек

В водоемах Екатеринбурга с начала лета утонули 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил в своем канале в Max глава города Алексей Орлов. Информация прозвучала на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Источник: Коммерсантъ

По словам мэра, на береговых линиях власти города выставляют знаки безопасности, навигационные буи на акватории Верх-Исетского водохранилища. Проводятся информирование и профилактические рейды администрации с МЧС и МВД. «Во избежание трагедий, наряду со всеми принимаемыми мерами, важно, чтобы жители четко знали правила безопасного поведения на воде и неукоснительно их соблюдали. При этом необходимо помнить: ни один из городских водоемов не одобрен Роспотребнадзором для купания по санитарно-эпидемиологическим показателям», — сказал Алексей Орлов.

По данным МЧС Свердловской области на 21 июля, с начала купального сезона в Свердловской области утонули 20 человек. В связи с этим спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах, полиция также усилила контроль за детьми на водных объектах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше