С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек

По словам мэра, на береговых линиях власти города выставляют знаки безопасности, навигационные буи на акватории Верх-Исетского водохранилища. Проводятся информирование и профилактические рейды администрации с МЧС и МВД. «Во избежание трагедий, наряду со всеми принимаемыми мерами, важно, чтобы жители четко знали правила безопасного поведения на воде и неукоснительно их соблюдали. При этом необходимо помнить: ни один из городских водоемов не одобрен Роспотребнадзором для купания по санитарно-эпидемиологическим показателям», — сказал Алексей Орлов.