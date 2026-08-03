Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель предприятия брал взятки деньгами и автомобилями

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Руководитель одного из госпредприятий в сфере машиностроения получал взятки деньгами и имуществом, в том числе дорогостоящими автомобилями Audi, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что противоправную деятельность 63-летнего мужчины выявили сотрудники УДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Следователи в свою очередь установили обстоятельства получения им взяток.

Фигурант систематически получал от представителя зарубежных фирм мзду в виде денежных средств и имущества.

«В качестве взятки обвиняемый получил денежные средства и материальные ценности, в том числе два дорогостоящих автомобиля марки “Audi”, — говорится в сообщении.

Руководитель за взятки содействовал в заключении и исполнении договоров на поставку товаров. Кроме того, на складах предприятия, имеющих ограниченные технические возможности, размещалась металлопродукция, чтобы обеспечить ее последующую оплату предприятием.

В СК добавили, что общий доход, который был получен преступным путем, превысил 200 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил преступный доход в размере более 260 тысяч рублей.

Фигурант, действия которого квалифицированы по двум статьям УК, заключен под стражу. На его имущество общей стоимостью более миллиона рублей наложен арест.