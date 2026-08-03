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«Подошла и воткнула»: задержана волгоградка за удар ножом в шею пенсионерки

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили потерпевшую в больницу.

В Волгограде задержали молодую женщину, которая подозревается в покушении на убийство пенсионерки.

Происшествие случилось 1 августа в Красноармейском районе. Информация о преступлении появилась в соцсетях накануне вечером. Горожане обсуждали: девушка просто подошла и воткнула нож в шею пожилой женщины, отдыхавшей на скамейке. Жуткими кадрами поделились в местных пабликах.

«По данным следствия, субботним днём подозреваемая, находясь в состоянии наркотического опьянения, подошла к ранее незнакомой женщине и нанесла удар имеющимся при себе ножом», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили потерпевшую в больницу.

Волгоградцы между тем уверяют, что ранее сообщали о неадекватном поведении девушки. Так, несколькими днями ранее она устроила уличный стриптиз.

Ранее пьяный волгоградец попытался нокаутировать полицейского в парке.

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