Бастрыкин вновь запросил доклад по делу о гибели ребёнка в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика в Тольятти. Поводом для этого стало обращение отца погибшего, который не согласен с квалификацией действий охранника и просит привлечь его к ответственности по более тяжкой статье.
Ранее, 24 июля, Бастрыкин уже поручал руководителю регионального управления СК Павлу Олейнику представить доклад по данному делу. Тогда же, 25 июля, прокуратура Самарской области сообщила, что суд заключил 58-летнего сторожа под стражу до 23 сентября 2026 года.
Отец погибшего через социальные сети обратился к председателю СК России. Мужчина выразил несогласие с тем, что действия охранника квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»), и настоял на переквалификации на более тяжкую статью.