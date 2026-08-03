Бастрыкин вновь запросил доклад по делу о гибели ребёнка в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика в Тольятти. Поводом для этого стало обращение отца погибшего, который не согласен с квалификацией действий охранника и просит привлечь его к ответственности по более тяжкой статье.