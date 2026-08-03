Производителей псевдоводки будут судить в Троицке

В Троицке (Челябинская область) направлено в суд уголовное дело пары бутлегеров — 52-летняя женщина и ее 48-летний подельник организовали в частном домовладении подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Установлено, что в период с сентября 2024 года по октябрь 2025-го злоумышленники наладили полный цикл изготовления суррогата: приобрели 200 десятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью и стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра. Путем ручного розлива из шланга им удалось произвести 3 480 бутылок псевдоводки. Оборудование и тара были изъяты в ходе обысков.
На часть продукции подельники незаконно наклеивали этикетки с чужими товарными знаками известных брендов, чтобы придать товару видимость легального. Действиями фигурантов правообладателю товарного знака водки был причинен ущерб на сумму около 1,1 миллиона рублей. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба.
В ходе расследования выяснилось также, что обвиняемая через интернет дополнительно приобрела для последующего сбыта 300 бутылок немаркированного алкоголя под видом коньяка на сумму около 100 тысяч рублей, которые хранила по месту жительства.
Троичанам предъявлено обвинение в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже алкогольной продукции без маркировки, а также в незаконном использовании чужого товарного знака. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.