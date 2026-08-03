Производителей псевдоводки будут судить в Троицке

Установлено, что в период с сентября 2024 года по октябрь 2025-го злоумышленники наладили полный цикл изготовления суррогата: приобрели 200 десятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью и стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра. Путем ручного розлива из шланга им удалось произвести 3 480 бутылок псевдоводки. Оборудование и тара были изъяты в ходе обысков.