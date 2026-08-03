В Воронежской области за незаконный оборот наркотиков осудили 311 лиц

Всего за этот период суды рассмотрели 55 дел данной категории в отношении 87 лиц. Изменено или отменено 32 приговора в отношении 60 лиц, из них 29 приговоров — по апелляционным представлениям прокуроров в отношении 56 осужденных, в том числе в отношении трех лиц наказание усилено.