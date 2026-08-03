В Петербурге задержали нотариусов, готовивших незаконную сделку

По версии полиции, подозреваемые намеревались завладеть земельным участком на Пироговской набережной стоимостью 180 миллионов рублей. Для этого они подготовили правоустанавливающие документы, в том числе нотариальную доверенность от имени собственника, после чего направили их в Росреестр для переоформления участка на третье лицо.