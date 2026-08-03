В Петербурге задержали нотариусов, готовивших незаконную сделку

По версии полиции, подозреваемые намеревались завладеть земельным участком на Пироговской набережной стоимостью 180 миллионов рублей. Для этого они подготовили правоустанавливающие документы, в том числе нотариальную доверенность от имени собственника, после чего направили их в Росреестр для переоформления участка на третье лицо.
«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих предполагаемых участников мошеннической схемы — 54-летнего неработающего мужчину, 35-летнюю юрисконсульта нотариальной конторы и 53-летнего временно исполняющего обязанности нотариуса», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ.
«По местам жительства злоумышленников и в помещении нотариальной конторы проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, доверенности и документация, имеющая значение для расследования», — отмечает управление Росгвардии.