Военные Румынии взорвали скалу в притоке Дуная из-за угрозы АЭС

Проблемы с Дунаем ощущает не только Румыния. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уже через несколько дней река станет непригодной для судоходства. Он также добавил, что падение уровня воды создало трудности в работе нефтеперерабатывающего завода. Слова главы государства распространила пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.