Военные Румынии взорвали скалу в притоке Дуная из-за угрозы АЭС

Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ описал ситуацию предельно откровенно. «Мы близки к тому, что столкнемся с минимальным уровнем воды, нужным для безопасного охлаждения ядерного оборудования. Мы делаем все возможное для усиления притока воды к АЭС», — заявил он Bloomberg.
Ранее руководство станции уже было вынуждено заглушить один из двух работающих энергоблоков.
По информации агентства, под водой в районе коммуны Извоареле саперы заложили 180 килограммов взрывчатки. Детонация позволила перенаправить водный поток в основное русло. Этот шаг должен предотвратить остановку последнего реактора, которую планировали провести в период после четверга.
Проблемы с Дунаем ощущает не только Румыния. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уже через несколько дней река станет непригодной для судоходства. Он также добавил, что падение уровня воды создало трудности в работе нефтеперерабатывающего завода. Слова главы государства распространила пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.
«Созван кризисный штаб, и мы сделаем всё возможное. Надеюсь, нам не придется останавливать НПЗ. Через два-три дня Дунай станет несудоходным. Сегодня судоходство есть, но приходится снижать осадку, то есть груз, на 50%», — привела пресс-служба слова Вучича.