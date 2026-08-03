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Военные Румынии взорвали скалу в притоке Дуная из-за угрозы АЭС

Румынские военные взорвали скальную породу на одном из дунайских притоков. К таким экстренным мерам пришлось прибегнуть из-за обмеления реки, вызванного сильной засухой. Цель операции — расчистить русло и нарастить поток воды, который критически важен для охлаждения реакторов единственной в стране атомной станции, Чернаводской АЭС, пишет Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ описал ситуацию предельно откровенно. «Мы близки к тому, что столкнемся с минимальным уровнем воды, нужным для безопасного охлаждения ядерного оборудования. Мы делаем все возможное для усиления притока воды к АЭС», — заявил он Bloomberg.

Ранее руководство станции уже было вынуждено заглушить один из двух работающих энергоблоков.

По информации агентства, под водой в районе коммуны Извоареле саперы заложили 180 килограммов взрывчатки. Детонация позволила перенаправить водный поток в основное русло. Этот шаг должен предотвратить остановку последнего реактора, которую планировали провести в период после четверга.

Проблемы с Дунаем ощущает не только Румыния. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уже через несколько дней река станет непригодной для судоходства. Он также добавил, что падение уровня воды создало трудности в работе нефтеперерабатывающего завода. Слова главы государства распространила пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

«Созван кризисный штаб, и мы сделаем всё возможное. Надеюсь, нам не придется останавливать НПЗ. Через два-три дня Дунай станет несудоходным. Сегодня судоходство есть, но приходится снижать осадку, то есть груз, на 50%», — привела пресс-служба слова Вучича.

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