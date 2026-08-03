Москвичка отдала аферистам свыше 21 млн рублей

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району г. Москвы на Уссурийской улице задержали одну из подозреваемых — 24-летнюю москвичку», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД рассказали, что в полицию обратилась 67-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись работниками различных структур. Под предлогом взлома аккаунта злоумышленники убедили женщину передать имеющиеся у нее дома сбережения курьеру. Аферисты также убедили пенсионерку продать квартиру на Восточной улице, что женщина и сделала. «Часть вырученных средств она передала курьеру, а на оставшиеся деньги приобрела жилье в Московской области. Общий ущерб от действий мошенников превысил 21 млн рублей», — добавили в главке.
В ведомстве отметили, что задержанная девушка нашла предложение о «работе» курьером в интернете. Полученные от потерпевшей деньги — более 15 млн рублей — она конвертировала в криптовалюту и перевела своим кураторам.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.