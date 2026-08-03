Электрик пожарного катера спас двух нижегородцев, тонувших в Волге

Сообщение о том, что по Волге плывет женщина и просит о помощи поступило в службу спасения накануне вечером. По словам очевидцев, ее течением унесло от пляжа. Увидевший это мужчина попытался ей помочь, но не смог и его также стало уносить все дальше от берега.