СК Беларуси раскрыл схему, где руководитель предприятия брал взятки автомобилями Audi и деньгами

В Беларуси руководитель предприятия брал взятки двумя автомобилями Audi. Подробности приводит Следственный комитет.
Главным следственным управлением CК были установлены обстоятельства получения взяток одним из руководителей государственного предприятия в области машиностроения Беларуси.
По информации следствия, 63-летний мужчина систематически получал в качестве взятки деньги и иное имущество от представителя зарубежных коммерческих компаний. Взятки фигурант получал за совершение действий, а также благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию.
Речь идет про содействие в заключении и исполнении договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Вместе с тем на складах предприятия с ограниченными техническими возможностями, размещалась металлопродукция, чтобы обеспечить ее последующую оплату предприятием.
«Следователи выяснили, что в качестве взятки обвиняемый получил денежные средства и материальные ценности, в том числе два дорогостоящих автомобиля марки Audi», — заметили в ведомстве.
Общая сумма дохода, который был получен преступным путем, составила более 200 000 рублей. В момент расследования фигурант возместил преступный доход на сумму более 260 000 рублей.
«Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 миллиона рублей», — уточнили в СК.
В отношении должностного лица было заведено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере и части 2 статьи 430 УК — получение взятки, совершенное повторно. Фигурант заключен под стражу.
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