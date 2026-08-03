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Кубанские фермеры нашли мину времен войны на арбузном поле

Взрывоопасный предмет обнаружили во время сельхозработ в Новопокровском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Новопокровском районе Краснодарского края местные фермеры обнаружили боеприпас во время проведения сельскохозяйственных работ на арбузном поле в поселке Кубанском. Заметив среди земли подозрительный металлический предмет со следами сильной коррозии, аграрии проявили бдительность: они сразу же приостановили работы и вызвали экстренные службы.

Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии успешно обезвредили опасную находку времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии обследовали объект и идентифицировали его как 82-миллиметровую минометную мину. С соблюдением всех необходимых мер безопасности опасный снаряд был извлечен, транспортирован на специальный полигон и уничтожен.