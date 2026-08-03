Кубанские фермеры нашли мину времен войны на арбузном поле

В Новопокровском районе Краснодарского края местные фермеры обнаружили боеприпас во время проведения сельскохозяйственных работ на арбузном поле в поселке Кубанском. Заметив среди земли подозрительный металлический предмет со следами сильной коррозии, аграрии проявили бдительность: они сразу же приостановили работы и вызвали экстренные службы.