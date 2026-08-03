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Житель Лунинца вырастил на балконе грибы с психоактивными веществами

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Житель Лунинца вырастил галлюциногенные грибы на балконе съемной квартиры, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что 43-летний мужчина снимал жилье и оборудовал на балконе квартиры все необходимое для выращивания грибов с содержанием психоактивных веществ.

По информации пресс-службы, сотрудники наркоконтроля Лунинецкого РОВД обнаружили более 15 грамм особо опасного психотропного вещества растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что грибы содержат псилоцибин и псилоцин.

«Содержание псилоцина и псилоцибина в плодовых телах грибов подтвердила проведенная экспертиза», — говорится в сообщении.

Фигурант пояснил правоохранителям, что грибы выращивал лично для себя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта.

В УВД напомнили, что наркотические средства способны очень быстро сформировать жесткую зависимость от них в самые короткие сроки и изменить жизнь человека в худшую сторону.