Житель Лунинца вырастил на балконе грибы с психоактивными веществами

Там уточнили, что 43-летний мужчина снимал жилье и оборудовал на балконе квартиры все необходимое для выращивания грибов с содержанием психоактивных веществ.
По информации пресс-службы, сотрудники наркоконтроля Лунинецкого РОВД обнаружили более 15 грамм особо опасного психотропного вещества растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что грибы содержат псилоцибин и псилоцин.
«Содержание псилоцина и псилоцибина в плодовых телах грибов подтвердила проведенная экспертиза», — говорится в сообщении.
Фигурант пояснил правоохранителям, что грибы выращивал лично для себя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта.
В УВД напомнили, что наркотические средства способны очень быстро сформировать жесткую зависимость от них в самые короткие сроки и изменить жизнь человека в худшую сторону.