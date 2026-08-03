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Число пострадавших от падения БПЛА под Геленджиком выросло до 40, погибли шестеро

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщает, что трое погибших — дети.

В поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате падения БПЛА погибло шестеро, а ранения получили около 40 человек. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Изначально глава региона писал в своем телеграм-канале о 13 пострадавших и троих погибших «из-за падения обломков БПЛА».

«Атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы», — сообщал губернатор.

Ближе к обеду информация о числе пострадавших и погибших изменилась.

«К сожалению, количество погибших в выросло до шести человек, трое из них — дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал Кондратьев. — На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь».

Случившееся губернатор назвал «целенаправленным ударом киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре».

«Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь», — добавил он.

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