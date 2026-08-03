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Велосипедист погиб под колесами электрокара ночью на Лиговском проспекте

Велосипедист скончался на месте от полученных травм.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 2 августа на Лиговском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель электромобиля «Сяоми» сбил велосипедиста. Авария случилась около полуночи у дома 236 на Лиговском проспекте. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— 31-летний водитель электромобиля ранее уже был привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 58 раз за текущий год, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.