Двоих мужчин осудят за смертельное избиение в баре в Красноярском крае

В Енисейском округе завершено расследование уголовного дела против двух жителей посёлка Подтесово. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ночь на 2 января 2026 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились в местном баре. Между ними и другим посетителем вспыхнул конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли мужчине множественные удары по голове.
Потерпевший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице. Двое обвиняемых содержатся под стражей. Уголовное дело в отношении третьего участника выделено в отдельное производство.
Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время дело будет передано в суд.
Ранее мы сообщали, что спустя 20 лет в Боготоле раскрыли убийство.