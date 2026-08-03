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Двоих мужчин осудят за смертельное избиение в баре в Красноярском крае

Инцидент произошёл в начале января этого года.

В Енисейском округе завершено расследование уголовного дела против двух жителей посёлка Подтесово. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ночь на 2 января 2026 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились в местном баре. Между ними и другим посетителем вспыхнул конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли мужчине множественные удары по голове.

Потерпевший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице. Двое обвиняемых содержатся под стражей. Уголовное дело в отношении третьего участника выделено в отдельное производство.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Ранее мы сообщали, что спустя 20 лет в Боготоле раскрыли убийство.