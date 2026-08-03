В Неве у Октябрьской набережной утонул мужчина

В Петербурге зафиксирована серия трагедий на воде. Тело мужчины было обнаружено и поднято водолазами Поисково-спасательной службы напротив дома № 40 по Октябрьской набережной. По предварительным данным, мужчина утонул примерно в десяти метрах от берега.
Ранее в пятницу в водоемах Петербурга утонули двое молодых мужчин. В тот же вечер спасателям ВОСВОД удалось спасти 8-летнюю девочку на Среднем Суздальском озере, которая начала тонуть на глазах у очевидцев.
Ведомство настоятельно рекомендует жителям воздержаться от купания в необорудованных местах, особенно в нетрезвом состоянии, и напоминает о необходимости постоянного присмотра за детьми у воды.