Ялтинец писал в сети призывы к экстремизму: его могут посадить на пять лет

В Ялте 50-летнего местного жителя обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Ялтинец совершил преступление в 2025 году. Горожанин публиковал в социальных сетях призывы к осуществлению насильственных действий в отношении людей по признаку национальности. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ.
«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, жителю ЮБК грозит до пяти лет лишения свободы.
Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.Читать дальше