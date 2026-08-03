Ялтинец писал в сети призывы к экстремизму: его могут посадить на пять лет

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Ялта: главный курорт южного побережья Крыма

Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.