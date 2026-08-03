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Ялтинец писал в сети призывы к экстремизму: его могут посадить на пять лет

Крымчанин может получить пять лет колонии за призывы к экстремизму.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте 50-летнего местного жителя обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Ялтинец совершил преступление в 2025 году. Горожанин публиковал в социальных сетях призывы к осуществлению насильственных действий в отношении людей по признаку национальности. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ.

«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, жителю ЮБК грозит до пяти лет лишения свободы.

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