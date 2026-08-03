В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП

«Уважаемые алуштинцы! По информации Алуштинского филиала компании “Крымэнерго”, произошла авария на высоковольтных линиях. Бригада “Крымэнерго” выехала на место. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — написала Огнева в своих соцсетях.
Мэр города попросила жителей доверять только официальным источникам информации.
Утром в «Крымэнерго» проинформировали, что в регионе из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Подача света в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.