Число жертв атаки БПЛА на Геленджик возросло до семи

Число жертв в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку в районе Геленджика увеличилось до семи человек, трое из которых — несовершеннолетние. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в «Максе».
«Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается. что в медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 получили необходимую помощь амбулаторно.
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